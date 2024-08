JO : la tireuse Yang Ji-in décroche l’or

Photo : YONHAP News

Aux JO d’été de Paris 2024, la sud-Coréenne Yang Ji-in a gagné, ce samedi, la médaille d’or en tir au pistolet 25m à Châteauroux. Sa rivale française, Camille Jedrzejewski, a failli l'emporter, avant de céder au shoot-off. C'est la Hongroise Veronika Major qui complète le podium.La récompense de Yang est la huitième breloque dorée que la Corée du Sud a reçue, cet été, dans la Ville Lumière. A noter également qu’il s’agit de la huitième médaille (cinq d’or et trois d’argent) que les tireurs du pays du Matin clair y ont ramassés.Ce n’est pas tout. C’est la première fois en douze ans que les guerriers de Taegeuk montent autant sur le podium, en tir, lors des Olympiades depuis les Jeux de Londres en 2012 (trois médailles d’or et deux d’argent).Avec désormais huit médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze, la Corée du Sud se hisse au sixième rang du classement général.