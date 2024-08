JO : l’archère Lim Si-hyun devient triple médaillée d’or à Paris 

Photo : YONHAP News

Une de plus ? Non, deux de plus. A Paris, où se déroulent les Jeux d’été, les sud-Coréennes ont ramassé, ce samedi, deux médailles dans l'épreuve individuelle de tir à l’arc féminin.Lim Si-hyun a été sacrée championne olympique en gagnant contre Nam Su-hyun, 7-3, lors de la finale qui s’est déroulée aux Invalides. Et c’est donc la cadette des archères sud-coréennes qui s'est mis la breloque argentée autour du cou.Les amateurs de ce sport au pays du Matin clair auraient souhaité que leur compatriote Jeon Hun-young arrive troisième et que les guerrières de Taegeuk fassent un triplet comme aux Jeux de Séoul en 1988, puis de Sydney en 2000. Hélas, Jeon a perdu de justesse contre Lisa Barbelin. La Française a ainsi décroché la médaille de bronze.Dans la Ville Lumière, rappelons-le, les équipes masculine, féminine et mixte du pays du Matin clair sont déjà montées sur la plus haute marche du podium. Pour Lim, il s’agit donc de sa troisième victoire.Avec désormais neuf médailles d’or, six d’argent et quatre de bronze, la Corée du Sud se positionne actuellement au sixième rang du classement général. Le trône est toujours occupé par la Chine. Celle-ci précède l’Australie et la France.