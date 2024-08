JO : vers un nouveau record de médailles depuis Londres

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris 2024, la délégation sud-coréenne est en passe de réaliser sa meilleure performance en douze ans. Et ce, alors même que cela faisait quarante-huit ans qu'elle n'avait pas envoyé si peu d'athlètes pour des JO d'été. 144 pour être précis. Au huitième jour de compétition, samedi, le pays du Matin clair comptabilisait un total de neuf médailles d'or, sept d'argent et cinq de bronze, au sixième rang dans le classement général.Yang Ji-in, en tir au pistolet 25m, a offert hier à son pays sa troisième consécration dans sa discipline et sa compatriote du même âge, Lim Si-hyeon, est devenue la première triple championne olympique en tir à l'arc de l'équipe sud-coréenne.De nouvelles de médailles ont aussi plu en escrime et en judo.Les sabreuses ont remporté la première médaille d'argent olympique de l'histoire de la Corée du Sud. Yoon Ji-su, Jeon Ha-young, Choi Se-bin et Jeon Eun-hye se sont inclinées 42 à 45 face à leurs adversaires ukrainiennes en finale par équipe au Grand Palais. Elles ont donc mieux performé qu'à Tokyo, où elles avaient ramené le bronze.Les judokas sont quant à eux arrivés sur la troisième marche du podium dans l'épreuve mixte par équipe. Kim Min-jong et Kim Ha-yun, médaillés dans la catégorie des poids lourds, ont battu ensemble l'Allemagne 4 à 3 lors du match pour la médaille de bronze, qui s'est tenu samedi au Champ de Mars Arena à Paris.