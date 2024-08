JO : les archers sud-coréens remportent les cinq épreuves olympiques, une première historique

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris 2024, le sud-coréen Kim Woo-jin est devenu le premier triple champion olympique en tir à l'arc. Sa compatriote An Se-young a elle assuré une médaille, d'or ou d'argent, en se qualifiant pour la finale individuelle féminine de badminton. Ainsi, aujourd'hui encore, la délégation du pays du Matin clair continue sa moisson de consécrations.Le tir à l'arc sud-coréen a accompli l'exploit historique de gagner les cinq médailles d'or en jeu aux Olympiades : dans les épreuves par équipes masculine, féminine et mixte, et les individuelles. Et pour boucler la boucle, Kim Woo-jin a battu, aujourd'hui, l'Américain Brady Ellison 6-5 après un match serré lors de la finale individuelle masculine. Lee Woo-seok, quant à lui, a remporté le bronze.Kim, faisant partie des équipes masculine et mixte, est donc devenu le troisième archer de l'Histoire à monter sur la première marche du podium à trois reprises après An San à Tokyo et Lim Si-hyeon à Paris cette année.Aujourd'hui toujours, la « reine du volant », An Se-young, a elle assuré une médaille à son pays en badminton. Numéro un mondiale, elle s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve individuelle féminine en battant l'Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung, huitième mondiale, 2 sets à 1, en demies au stade Porte de la Chapelle. C'est la première fois en vingt-huit ans qu'une joueuse de badminton sud-coréenne se qualifie pour une finale olympique en simple féminin, depuis l'or de Bang Soo-hyun à Atlanta en 1996.Le 5 août, la badiste du pays du Matin clair affrontera la Chinoise He Bingjiao, neuvième mondiale, pour tenter de remporter la médaille d'or.