JO : Kim Woo-jin remporte la dixième médaille d'or de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris, hier, l’archer Kim Woo-jin est devenu champion olympique dans l’épreuve individuelle masculine de sa discipline, en battant l’Américain Brady Ellison 6 à 5 après un tir de barrage. Il a ainsi offert à son pays sa dixième médaille d’or de cette édition. Et le tir à l'arc sud-coréen a accompli l'exploit historique de gagner les cinq médailles d'or en jeu aux Olympiades : dans les épreuves par équipes masculine, féminine et mixte, et les individuelles.Déjà titré dans les épreuves par équipes homme et mixte, Kim est devenu le troisième archer de l'Histoire à monter sur la première marche du podium à trois reprises après An San à Tokyo et Lim Si-hyeon à Paris cette année. Lee Woo-seok, quant à lui, a remporté le bronze.Quant à la boxe, Im Ae-ji a n'a pas réussi à se qualifier en finale pour les moins 54kg femmes. Elle a perdu le match 3-2 contre la Turque Hatice Akbas, mais est quand même montée sur le podium, la règle de ce sport attribuant une médaille de bronze à tous les demi-finalistes. Il s'agit d'ailleurs de la première récompense de l'Histoire olympique pour les boxeuses sud-coréennes.Depuis le début des Olympiades en France, le pays du Matin clair a jusqu’ici récolté 24 récompenses : dix médailles d’or, sept d’argent et sept de bronze. Il a ainsi dépassé ses performances de Tokyo (20 médailles dont six en or) et de Rio (21 dont neuf en or).