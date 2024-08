Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois d’août, Météo-Corée prévoit des températures très élevées, accompagnées de quelques précipitations dans la grande majorité du pays, à l’exception de la côte sud, de Busan à Yeosu.Ce matin, sur le chemin du travail, il fait déjà chaud avec un mercure avoisinant les 28°C à Séoul, tout comme à Daejeon, Gangneung, Andong et Yeosu. Il fait encore plus chaud dans les autres régions : 31°C sont enregistrés à Jeonju ainsi que sur les territoires insulaires de Jeju et 30°C dans le quart sud-est.Dans l’après-midi, il fera 34°C dans quasiment tout le pays, avec une minimale de 33°C à Gangneung, Jeju et Busan, et une maximale de 35°C à Daegu.