Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué le Cadre de coopération trilatérale en matière de sécurité (TSCF), signé le 28 juillet par la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.L'agence de presse officielle du pays communiste a qualifié le texte de « tentative criminelle de transformer la coopération militaire trilatérale en alliance nucléaire », et de « complot qui ne fait qu'avancer la fin de ces trois pays ».La KCNA a continué de condamner les trois alliés, qui, selon elle, comptent déstabiliser la sécurité régionale avec le lancement de « Freedom Edge ». Il s'agit de leurs exercices trilatéraux maritime, aérien, terrestre, voire de cyberguerre.Pour le média nord-coréen, ces trois nations souhaitent avant tout, avec ce texte, conserver leur alliance nucléaire en cas d’alternance politique de l’une d’entre elles. Ce ne serait alors qu'un effort désespéré de ces dirigeants à bout de souffle : d’un côté, Joe Biden qui renonce à se présenter aux présidentielles, et de l’autre, ses deux dirigeants fantoches sud-coréen et japonais, qui font face à d’importantes crise politique à cause d’une gouvernance catastrophique.La KCNA a ensuite affirmé l'engagement de son régime à neutraliser toute provocation de ces trois pays et à préserver la paix sur la péninsule grâce à sa capacité de défense écrasante.Le Cadre de coopération trilatérale en matière de sécurité a été signé à Tokyo par les ministres de la Défense sud-coréen, états-unien et nippon. Il permet d'institutionnaliser l'entraînement militaire tripartite, la réunion des chefs de la défense nationale et le renforcement du système de partage, en temps réel, des informations d'alerte aux missiles nord-coréens. Le pays du Matin clair envisage d'attribuer au texte le pouvoir de restriction juridique.