Le smic validé à 10 030 wons de l’heure pour 2025

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Emploi et du Travail a rendu officiel aujourd'hui le montant du salaire minimum par heure pour 2025.A partir du 1er janvier, le smic horaire sera de 10 030 wons et s'appliquera à tous les métiers. Cela équivaut à environ 6 euros et 70 centimes. Ce montant représente une augmentation de 1,7 % par rapport au smic de cette année, qui est de 9 860 wons, soit 6 euros 60 centimes.En termes de salaire mensuel, cela correspond à 2 096 270 wons, soit 1 410 euros, sur la base de 40 heures de travail par semaine et 209 heures par mois.Le smic 2025 avait été voté le 12 juillet dernier lors de la onzième session plénière de la Commission du salaire minimum. Cet organisme de délibération et de décision est constitué des représentants des employeurs, des employés et du public.Suite à cette adoption, le ministère avait ouvert un délai de dépôt d'éventuelles contestations qui expirait le 29 juillet. Or, aucune plainte n'avait été déposée durant cette période. C'est une première en quatre ans.Le ministre de l'Emploi et du Travail, Lee Jung-sik, a de nouveau salué la décision de la commission, qui avait amplement tenu compte de l'économie nationale et du marché du travail tout comme des difficultés que traversent les travailleurs à bas revenu et les petits commerçants. Il s'est également engagé à améliorer le système de décision du salaire minimum pour rendre les discussions sur la question moins chronophages et moins épuisantes.