Les vacances d'été du président Yoon Suk-yeol débutent aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol est en vacances d'été à partir d'aujourd'hui.Pour ces troisièmes vacances depuis son investiture, Yoon va se rendre en province pour stimuler l'économie locale. Il visitera ainsi les marchés traditionnels et rencontrer les militaires.Le numéro un sud-coréen profitera également de ces jours de congé pour réfléchir aux affaires d'Etat, notamment pour mener à bien la réforme dans les quatre domaines clé que sont l'éducation, le travail, la retraite et le système médical. La politique contre la dénatalité est, elle aussi, à concrétiser.Mais le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan se penchera surtout sur les législations récemment adoptées par l'Assemblée nationale, pour décider ou non de mettre son veto contre elles. En effet, quatre amendements de loi sur les médias ainsi que la « loi spéciale de soutien de 250 000 wons à tous les citoyens » ont été adoptés par les partis d'opposition, conduits par le Minjoo, la formation de centre gauche.Quant à celle de « l’enveloppe jaune », elle sera votée aujourd'hui, toujours par le camp de l’opposition. Le texte consiste à empêcher le patronat d’intenter un procès de dédommagement excessif contre les syndicats sur les dégâts causés par une grève qu’ils ont entamée.