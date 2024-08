Kim III dénonce les informations relayées par les médias du Sud sur les pertes au Nord après les inondations

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a dénoncé l’attitude des médias sud-coréens qui aurait, selon lui, relayé de fausses informations concernant le bilan des pertes humaines et matérielles au nord du 38e parallèle après les inondations.C'est la première réaction de Kim rendue publique depuis que le pays communiste a été violemment frappé par de fortes pluies le mois dernier. Elle pourrait d'ailleurs être interprétée comme le refus de ce dernier à la proposition d'aide humanitaire de Séoul, formulée vendredi dernier, par le biais du bureau de liaison intercoréen.Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, le dirigeant a rendu visite, hier, à l'unité d'hélicoptères, mobilisés pour l’opération de secours auprès des habitants des régions inondées. Il en a profité pour la décorer et la féliciter pour son dévouement.A en croire la KCNA, lors de cette visite, Kim III a condamné les médias du Sud, en les qualifiant de « presses poubelles », qui auraient évoqué, sans fondement, un millier de morts et l'écrasement des hélicoptères. Ce qui confirme de nouveau, toujours d'après le jeune dirigeant, que « la Corée du Sud reste l'ennemi principal de la nation ».Selon les estimations de Séoul, entre 1 000 et 1 500 nord-Coréens seraient morts ou portés disparus depuis les récentes inondations. De son côté, le Rodong Shimmun, l'organe de presse du Parti des travailleurs, a fait savoir que 5 000 personnes avaient été isolées et que 4 200 d’entre elles avaient été secourues par les hélicoptères de l'armée nord-coréenne. Selon lui, il n’y aurait qu’un seul atterrissage forcé, non meurtrier, de l'un de ces hélicoptères. Du côté du Sud, on parle pourtant de plusieurs crashs.