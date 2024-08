La canicule cause trois décès en une seule journée

Photo : YONHAP News

Alors que la majorité des régions du pays sont sous alerte canicule, trois décès présumés dus à des maladies liées à la chaleur ont été signalés le 3 août. L'Agence de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) rapporte que, du 29 juillet au 2 août, 386 cas ont été signalés dans 507 services d'urgence à travers le pays. Leur nombre quotidien a dépassé les 100 pour la première fois le 1er août, atteignant 154 le 2 août.Depuis le début de la surveillance le 20 mai dernier, onze décès dus à des maladies liées à la chaleur ont été recensés, dont cinq au cours des deux derniers jours. Plus de 30 % des personnes touchées sont âgées de 65 ans et plus, et 77,9 % des cas concernent des hommes. Les maladies surviennent principalement entre 15h et 16h, avec les chantiers extérieurs étant les lieux les plus fréquents de survenue (29,6 %), suivis des champs (15,9 %) et des bords de route (9,4 %).Pour prévenir les maladies liées à la chaleur, la KCDC recommande de limiter les activités en extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'hydrater régulièrement, même sans sensation de soif.