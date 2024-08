Bourse : le KOSPI chute de plus de 5 % sur fond de craintes de récession aux USA

Photo : YONHAP News

Le KOSPI, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, a chuté de plus de 3 % dès son ouverture, ce matin, sur fond de crainte de récession aux Etats-Unis. A 11h20, il a diminué de 140 points pour s’établir à 2 530, soit une dégringolade de 5,2 % par rapport à vendredi dernier.Les investisseurs étrangers ont vendu net pour plus de 1 000 milliards de wons d’actions. C’est l’équivalent de 673,99 millions d’euros. Les actions du secteur des semi-conducteurs, dont celles de Samsung Electronics et SK Hynix, ont reculé de plus de 5 %.Un side-car a été déclenché vers 11h, et, ce pendant cinq minutes pour les ventes. Le side-car de la Bourse de Séoul est activé, lorsque l’indice KOSPI 200 Futures subit une baisse de 5 % ou plus par rapport à son prix de référence pendant une minute.Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, a, lui aussi, chuté tellement qu’un side-car a été activé à 13h05. Au moment de l’interdiction des ventes, l’indice KOSDAQ 150 Futures a décru de 78,40 points, soit une baisse de 6,01 % par rapport à vendredi, et l’indice KOSDAQ 150 de 80,87 points, à savoir un recul de 6,23 %. Le side-car est lancé, lorsque le KOSDAQ 150 Futures baisse de 6 % ou plus par rapport à celui de référence et que le KOSDAQ 150 de 3 % ou plus par rapport à son chiffre enregistré à la dernière clôture.Si les indices sud-coréens terminaient cet après-midi en baisse de plus de 5 %, il s’agirait de la plus grosse chute depuis mars 2020.