Séoul reste vigilant face à l’évolution des marchés boursiers mondiaux

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Economie et des Finances a tenu, ce matin, une réunion téléphonique pour répondre à la chute d’indices boursiers au niveau international, dont celui de New York.Les discussions ont porté sur les récentes tendances des marchés financiers nationaux et internationaux, ainsi que sur les mesures de réponse. Le gouvernement sud-coréen a déclaré qu’il maintiendrait un système de surveillance dirigé, 24 heures sur 24, par les organismes liés aux marchés financiers. Des mesures seront prises, en cas de besoin, par les institutions concernées et, ce selon les plans de réponse.L’exécutif a aussi fait part de sa volonté de poursuivre ses efforts pour renforcer les marchés des capitaux et des changes du pays et les mesures visant à conserver leur stabilité face aux facteurs externes.