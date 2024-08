Un salarié sur trois ayant a pris un congé parental au premier semestre était un homme

Photo : KBS

Un travailleur sur trois ayant pris un congé parental au cours du premier semestre de l'année était un homme. Et c'est un record historique. C’est ce que révèlent les statistiques administratives de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail publiées aujourd'hui. 69 631 personnes ont commencé à percevoir une allocation de congé parental pour la première fois entre janvier et juin de cette année, soit une augmentation de 3,2 % par rapport aux 67 465 personnes de l'année dernière.Par sexe, le nombre de femmes était de 47 171, soit une légère diminution de 1,8 % par rapport à 2023, tandis que celui d'hommes était de 22 460, soit une augmentation significative de 15,7 %. Ainsi, la proportion d'hommes a atteint un record historique de 32,3 %. En d'autres termes, un salarié sur trois salariés ayant pris un congé parental était un homme en ce début d’année.La proportion d'hommes parmi les bénéficiaires de l'allocation de congé parental est passée de 8,7 % en 2016 à 28 % en 2023. Cependant, il y avait toujours des différences selon la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises comptant plus de 1 000 employés, la proportion d'hommes était de 43,5 %, soit presque la moitié, alors que dans les entreprises de moins de 100 employés, le chiffre n'était que de 22,7 %.Globalement, cette tendance semble être influencée par un système mis en place cette année, qui permet aux deux parents de prendre un congé parental en même temps en recevant 100 % de leur salaire pendant six mois. C’est une période deux fois plus longue qu’auparavant.L'âge de l'enfant éligible a été étendu à 18 mois et le plafond a été augmenté de 2 millions de wons le premier mois à 4,5 millions le sixième mois, soit environ 3 500 euros. Cela permet ainsi aux parents de recevoir jusqu'à 39 millions de wons sur une période de six mois. Selon le ministère de l'Emploi et du Travail, le nombre de bénéficiaires de cette aide était de 13 160 en 2023, alors qu’il a atteint 27 806 cette année.