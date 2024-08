Séoul appelle ses ressortissants à quitter le Liban et Israël

Photo : KBS News

La Corée du Sud a réitéré son appel à quitter le Liban et Israël aux vues de l’annonce d’une riposte du premier contre le second suite à l’assassinat du chef du Hamas.Lors d’une réunion, tenue hier après-midi, la deuxième vice-ministre des Affaires étrangères a rappelé que les principaux pays invitaient leurs ressortissants à quitter les pays et que certaines compagnies aériennes suspendaient leurs vols. Pour rappel, Kang In-sun avait exhorté, la semaine dernière, les sud-Coréens présents dans les pays soumis à une alerte voyage de niveau 3 à quitter les pays.Le pays du Matin clair a émis une alerte voyage de niveau 3 pour Israël et le Liban, et celle de niveau 4, le plus élevé du système de recommandations pour les voyages, pour la bande de Gaza. Environ 530 sud-Coréens restent actuellement en Israël, près de 130 au Liban et quelque 110 en Iran.