Bourse : pire journée pour le KOSPI, en chute de plus de 8 %

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui a été la pire des journées pour les indices de la Bourse de Séoul. Le KOSPI, celui de référence, a chuté de 8,77 % par rapport à vendredi, pour clôturer à 2 441,55 points, sur fond de crainte de récession aux Etats-Unis. C’est la plus grosse dégringolade de son histoire.L’indice a commencé la journée à 2 611,30, soit une baisse de 2,42 %, avant de reculer en dessous de 2 600, puis de 2 500. Un side-car a été déclenché vers 11h, et, ce pendant cinq minutes pour les ventes. Le side-car de la Bourse de Séoul est activé, lorsque l’indice KOSPI 200 Futures subit une baisse de 5 % ou plus par rapport à son prix de référence pendant une minute.Le KOSPI a pourtant baissé encore. Il a enregistré une chute de plus de 8 % à 14h14, aboutissant au déclenchement d’un coupe-circuits. Les opérations ont été suspendues pendant vingt minutes. Juste après leur reprise, l’indice a chuté de 10 % pour tomber sous la barre des 2 400 points. Il a atteint 2 386,96.Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, a, lui aussi, diminué de 11,3 % pour s’établir à 691,28. Il a ouvert la journée à 765,57, soit une baisse de 1,77 %, avant de passer à moins de 700. L’indice a également chuté tellement qu’un coupe-circuits a été activé à 13h56. Cela fait cinq ans depuis le 19 mars 2020 que ce dispositif est lancé sur le marché boursier national.