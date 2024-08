JO : Jo Young-jae, une « détonation argentée » pour le pistolet de vitesse

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris, Jo Young-jae a offert à la Corée du Sud sa sixième médaille de tir. Âgé de 25 ans, le tireur a remporté l'argent avec un score de 25 points lors de la finale masculine du pistolet de vitesse 25m, qui s'est tenue au centre de tir de Châteauroux, en France.Il est le premier tireur coréen à remporter une médaille dans cette épreuve. Grâce à cette performance, la délégation sud-coréenne a obtenu un total de six médailles dans cette discipline, trois d'or et trois d'argent, surpassant ainsi son meilleur résultat olympique obtenu aux Jeux de Londres en 2012.En tir féminin, Oh Ye-jin a décroché une médaille d'or au pistolet à air, Ban Hyo-jin est devenue championne olympique en carabine à air, et Yang Ji-in a gagnée le titre au pistolet 25m.De plus, Park Ha-jun et Geum Ji-hyun ont remporté une médaille d'argent dans l'épreuve mixte de carabine à air, tandis que Kim Ye-ji a obtenu une médaille d'argent au pistolet à air.