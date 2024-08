JO : la « reine du volant » An Se-young remporte l'or en badminton

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris, la badiste An Se-young, surnommée la « reine du volant » par ses compatriotes du pays du Matin clair, a remporté l'or en finale de simple féminin. Numéro un mondiale, la joueuse de vingt-deux ans a battu la Chinoise He Bingjiao, neuvième mondiale, 2 sets à 0 (21-13, 21-16), aujourd'hui, au stade Porte de la Chapelle.Cette victoire marque le deuxième titre olympique en simple pour le badminton sud-coréen individuel, hommes et femmes confondus, depuis Bang Soo-hyun aux Jeux d'Atlanta de 1996, il y a maintenant vingt-huit ans. Et c'est une première en seize ans, depuis la victoire en double mixte de Lee Yong-dae et Lee Hyo-jung aux Jeux de Pékin en 2008.C'est la septième médaille d'or que la Corée du Sud remporte dans cette discipline depuis que celle-ci a a été inscrite comme sport olympique officiel en 1992.