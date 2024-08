Météo : la canicule se poursuit sous un ciel orageux

Photo : YONHAP News

Lundi soir, le tonnerre a grondé dans le ciel du pays du Matin clair. Et dans la nuit, les précipitations ont été importantes. Cependant, aujourd’hui au réveil, pas une goutte à l’horizon. Il fait certes gris dans les deux tiers nord, mais le soleil brille de Mokpo à Ulsan en passant par les territoires insulaires de Jeju. Malgré tout, les averses se généraliseront cet après-midi sur tout le territoire, à l’exception de Gangneung où il fera beau.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 28°C à Séoul et Jeju, la maximale. Dans les régions intérieures, il fait 26°C, alors qu’à Cheongju et Gangneung, il fait 27°C.Dans la seconde partie de journée, la pluie n’empêchera pas le mercure de grimper. Il fera 33°C dans la capitale et sur la côte sud, et 34°C dans le Jeolla ainsi que sur la côte est.