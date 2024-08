RFA : des digues détruites par les inondations du fleuve Yalu en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, plusieurs digues ont été emportées par les crues exceptionnelles, qui ont ravagé le nord-ouest du pays, fin juillet. C’est ce qu’a rapporté, hier, Radio Free Asia ( RFA).Selon le média américain, les photos satellites prises vendredi dernier par la société Planet Labs montrent les scènes de désolation en aval du fleuve Yalu, situé à la frontière chinoise. Au village de Dongha-ri sur l’île de Whihwa, les terrains bas sont submergés. On y voit aussi un cours d’eau de quelque 4 km traversant l’île.A en croire l’analyste américain d’images satellites, Jacob Bogle, cité par la radio, si les dégâts semblent s’être produits en majorité dans les terres et les bâtiments agricoles, on ne peut pas écarter la possibilité que plusieurs dizaines de maisons aient elles aussi été inondées partiellement au pic des crues.Le spécialiste a poursuivi que la station de purification d’eau de Sinuiju, une ville frontalière avec la Chine, aurait été noyée à la fin du mois dernier. Si tel avait été le cas, ses habitants auraient été confrontés au manque d’eau potable et à des maladies contagieuses.Cette même installation avait été submergée lorsque des pluies torrentielles s’étaient abattues sur la région, en août 2010. La Croix-Rouge internationale avait alors fourni plus de 5,8 millions de litres d’eau potable aux riverains du fleuve.Mais, actuellement, le régime de Kim Jong-un n’autorise pas les employés d’organisations internationales à visiter le pays. Cela pourrait empêcher la communauté internationale d’accorder à celui-ci des aides d’urgences, selon RFA.