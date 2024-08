Photo : KBS News

La Corée du Sud a décidé d’accorder une aide humanitaire aux quatre pays d’Afrique qui ont déclaré l’état de catastrophe en raison de la sécheresse. Et ce, par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM).Le montant s’élève à trois millions de dollars. Le Zimbabwe et la Zambie vont chacune bénéficier d’un million. Quant au Malawi et la Namibie, de 500 000.La grave sécheresse en Afrique australe est due à El Niño. Elle a eu des impacts sur les récoltes et a ainsi plongé des millions de personnes dans la faim.