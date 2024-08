Arrivée à Séoul de cent employées domestiques philippines

Photo : KBS News

Cent femmes philippines ont atterri aujourd’hui à Séoul dans le cadre d’un projet expérimental de « travailleurs domestiques étrangers ». Un programme initié par la mairie de Séoul et le ministère de l’Emploi et du Travail.Ces employées à domicile vont suivre une formation de 160 heures pendant les quatre prochaines semaines, avant de travailler dans des familles séouliennes, entre le 3 septembre et la fin du mois de février 2025.Agées de 24 à 38 ans, elles ont déjà été formées aux tâches qui leur sont réservées dans une école dédiée aux Philippines, pendant plus de 780 heures, et ont obtenu un certificat officiel. Elles parlent couramment l’anglais, et sont censées communiquer en coréen jusqu'à un certain niveau.Les habitants de la capitale ont jusqu’à aujourd’hui pour demander, en ligne, à les engager. Au 1er août, un total de 422 familles l’ont fait. Ces expatriées seront payées environ 13 700 wons, soit 9 euros, de l’heure.L’une d'entre elles, rencontrée aujourd’hui, a déclaré avoir décidé de venir travailler dans le pays du Matin clair pour le découvrir et pour connaître sa culture. Selon elle, beaucoup de ses amis l’enviaient d’y venir.