Réformes de santé : le gouvernement envisage de restructurer les grands hôpitaux

Photo : YONHAP News

L’équipe du ministère de la Santé, chargée des réformes médicales, a pour la première fois présenté les mesures en cours d’examen dans ce sens.Selon sa directrice, Chung Kyung-sil, ces mesures visent notamment à faire des grands hôpitaux généraux, en majorité des CHU, des établissements qui prendront en charge principalement les malades graves et en état d’urgence. Pour cela, le gouvernement envisage de porter jusqu’à 60 % en moyenne leur part, contre 50 % actuellement, dans un délai de trois ans.L’exécutif entend en même temps faire élargir la coopération entre ces grands établissements et ceux de taille intermédiaire ainsi que les cliniques de chaque région. Et ce, afin de rassurer les malades moins graves.Autre décision dévoilée. Elle concerne aussi ces hôpitaux, dits de niveau supérieur. Il s’agit de réduire de 5 à 15 % le nombre de lits d’hospitalisation des patients moins graves. De même, la dépendance de ces établissements aux médecins internes sera progressivement diminuée jusqu’à moins de 20 %. A l’heure actuelle, le chiffre est d’environ 40 %.