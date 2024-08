JO : la chasse aux médailles continue !

Photo : YONHAP News

A Paris, où les 33e JO d’été doivent s’achever le 11 août prochain, les guerriers de Taegeuk continuent leur chasse aux médailles. Lundi, en badminton, An se-young est montée sur la plus haute marche du podium, en gagnant contre son adversaire chinoise. C’était lors de la finale du simple féminin, tenue au stade Porte de la Chapelle.Cette victoire marque le deuxième titre olympique dans cette discipline. En 1996, à Atlanta, Bang Soo-hyun l’avait décroché. Autre point important. Dans la Ville lumière, depuis le début des Olympiades, la Corée du Sud n’avait remporté jusque-là que des breloques dorées en tir, en tir à l’arc et en escrime. Il s’agit donc d’une première récompense dans un sport où l’on n’utilise pas d’arme.Plus tôt, Jo Young-jae a offert à son pays sa sixième médaille en tir. Âgé de 25 ans, il a remporté l'argent lors de la finale masculine du pistolet de vitesse 25m, qui s'est tenue au centre de tir de Châteauroux, en France. Sachez qu’il est le premier tireur coréen à gagner une récompense dans cette épreuve.Avec 11 médailles d’or, huit d’argent et sept de bronze, les olympiens sud-coréens occupent le sixième rang du classement général.Ce mardi, les yeux des amateurs de sport du pays du Matin clair seront tout d’abord rivés vers le Centre aquatique où se tiennent les éliminatoires du tremplin 3m hommes. Ils doivent soutenir Woo Ha-ram, qui avait fini quatrième aux Jeux de Tokyo, et Lee Jae-kyung.Les fans du lutteur Lee Seung-chan, eux, l’encourageront aux repêchages, dans la catégorie hommes 130 kg, contre son adversaire iranien Amin Mirzazadeh.A ne pas oublier non plus, les épreuves d’escalade, où nombreux sont impatients de voir la performance de Shin Eun-cheol, lors de la qualification au temps, en vitesse hommes.