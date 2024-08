Affaire WeMakePrice et TMON : le pouvoir se mobilise pour trouver des solutions

Photo : YONHAP News

Les représentants du gouvernement et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, se sont retrouvés aujourd’hui. Leurs discussions ont porté sur les moyens de prévenir de nouveaux retards de paiement comme ceux de WeMakePrice et TMON, ainsi que d’en sauver les victimes.Les deux parties ont alors annoncé qu’elles allaient faire en sorte d’achever tous les remboursements dans le courant de la semaine, pour le moment pour les produits dits ordinaires, et ce, par les compagnies de cartes de crédit et les passerelles de paiement, qui servent d'intermédiaire entre celles-ci et les commerçants.Il a également été décidé de faire débourser, avant la fin de la semaine, les liquidités d’urgence pour les entreprises qui ont vendu des produits sur les plateformes des deux filiales sud-coréennes du géant de l'e-commerce, Qoo10, basé à Singapour. Leur montant s’élève à environ 500 milliards de wons.S’agissant des mesures visant à éviter que des incidents pareils se reproduisent, le camp présidentiel réduira notamment le délai que les opérateurs de plateformes doivent respecter pour régler les ventes de leurs commerçants.