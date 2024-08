Lois sur le quotidien du peuple : poursuite de la passe d’armes entre le pouvoir et l’opposition

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a proposé au Minjoo d’entamer les discussions en vue de supprimer l’impôt sur les revenus des placements financiers, devant être introduit en janvier prochain.Le patron du groupe parlementaire du mouvement présidentiel a en effet déclaré que ces négociations ne devraient plus être repoussées. D’autant que la volatilité des marchés boursiers grimpe actuellement.Choo Kyung-ho a également invité la principale force de l’opposition à former une commission ad hoc, chargée de la réforme des retraites.Pour le chef des députés du PPP, il faut voter les projets ou propositions non controversés de loi visant à améliorer le quotidien des sud-Coréens, au lieu de poursuivre un bras de fer autour des textes disputés par les deux bords rivaux.Son homologue du Minjoo n’a pas tardé à réagir. Selon Park Chan-dae, c’est la raison pour laquelle son parti a adopté vendredi dernier la loi, en vertu de laquelle le gouvernement doit offrir à tous les citoyens des bons d’achat d’une valeur de 250 à 350 000 wons, selon les individus. Sans surprise, le PPP parle d’une législation populiste.