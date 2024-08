Aires d’autoroutes : le prix des plats principaux augmente de 3 à 4 %

Photo : YONHAP News

Qui dit vacances dit manger dans une aire d’autoroute. Même avant de prendre le volant, les sud-Coréens ont tendance à réfléchir à l’aire de repos dans laquelle s’arrêter pour prendre leur repas. Régional ou populaire, il y a pour tous les goûts. Cette année, les gourmets et gourmands du pays du Matin clair vont devoir ouvrir un peu plus leur porte-monnaie, car comme un peu partout, les prix y ont également grimpé.Selon les données que la Korea Expressway Corporation a fournies au Minjoo, la première formation de l’opposition, une assiette de tonkatsu – une escalope de porc pané - coûte en moyenne 10 659 wons, soit 7 euros 10 centimes. Il s’agit d’une hausse de 3,8 % comparée à l’été 2023.Et pour s’offrir un bol de gukbap – un bouillon chaud avec du riz – il faudra payer en moyenne 9 186 wons ou 6 euros 10 centimes, ce qui est un prix 3,7 % plus élevé qu’il y a un an.