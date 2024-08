Festival de la boue de Boryeong : le nombre de visiteurs augmente de 6,1 %

Photo : YONHAP News

Le Festival de la boue de Boryeong 2024 s’est tenu du 19 juillet jusqu’au 4 août, dans la ville du même nom située dans le Chungcheong du Sud. Cet événement annuel, qui est devenu l’une des attractions les plus représentatives de la saison estivale au pays du Matin clair, a attiré plus de 1 650 000 visiteurs. C’est ce qu’a annoncé, hier, la municipalité de Boryeong.1 650 000, c’est 6,1 % de plus que l’édition précédente. Parmi eux, quelque 82 500 individus étaient des étrangers. La période de mousson, qui a coïncidé avec le début du festival, ainsi que les précipitations, n’ont pas empêché les amateurs de boue de s’y rendre.L’heureux maire de la ville, Kim Dong-il, a déclaré qu’il allait développer davantage de programmes originaux que jeunes ou moins jeunes, tous sexes confondus, puissent apprécier.