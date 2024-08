JO : en route pour les demies de tennis de table féminin par équipe et de plongeon

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris, les sud-Coréennes se sont qualifiées, mardi, pour les demi-finales de tennis de table par équipe. Shin Yu-bin, Lee Eun-hye, et Jeon Ji-hee, ont ainsi écarté en quarts leurs adversaires suédoises en gagnant 3 sets à 0. C’est la première fois que l’équipe féminine du pays du Martin clair atteint ces demi-finales depuis les JO de Londres en 2012. Elle devra affronter la gagnante du match Chine-Taïwan, prévu aujourd'hui.Direction le Centre Aquatique, où hier, les plongeurs Woo Ha-ram et Lee Jae-kyung se sont qualifiés, eux aussi, pour les demi-finales du tremplin 3m. Le premier a terminé douzième des qualifications avec 389,10 points et le second, seizième, avec 381,40. La demie aura lieu aujourd’hui à 17h, heure de Séoul.La Corée du Nord, qui est de retour aux Olympiades après le COVID, a quant à elle obtenu sa cinquième médaille dans la Ville Lumière. Le lutteur Li Se-ung s’est imposé contre le Vénézuélien Raiber Jose Rodriguez Orozco pour décrocher le bronze en lutte gréco-romaine dans la catégorie des -60kg. En sport de combat toujours, la boxeuse de -54kg, Pang Chol-mi, a elle aussi complété le podium.Plus tôt dans la journée, la plongeuse nord-coréenne Kim Mi-rae est arrivée troisième en plongeon individuel 10m. Elle a ensuite reçu l’argent avec son équipière Jo Jin-mi en plongeon synchronisé 10m, tout comme les pongistes Ri Jong-sik et Kim Kum-yong en épreuve mixte.