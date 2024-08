Météo : canicule accompagnée d’averses ici et là

Photo : YONHAP News

Alors que les alertes canicule et les nuits tropicales se succèdent au pays du Matin clair, quelques gouttes vont tomber tout au long de la journée dans la plupart de ses régions. Cette journée marque d'ailleurs le début de l'automne dans le calendrier lunaire, ou « Ipchu » en coréen. A l'intérieur des terres, il fera gris et nuageux alors que Météo-Corée a prévu du beau temps sur les régions côtières. Le tonerre pourrait même gronder par endroits, notamment dans la région de la capitale.Malgré une minimale de 25°C à Andong, sur le chemin du travail, il fait déjà chaud. Séoul enregistre 29°C, tout comme le Jeolla et Ulsan. Il fait même 30°C à Gangneung, Busan et sur les territoires insulaires de Jeju.Dans l’après-midi, la maximale sera pour Daegu, ville du sud-est surnommée « Daefrica » pour ses températures toujours très élevée en été, avec 36°C. Il fera 33°C dans la capitale ainsi qu’à Busan et Jeju. 34°C sont prévus pour le Jeolla et le Gangwon, ainsi que 35°C à Daejeon, Cheongju et Andong.L'Agence de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) recommande donc de limiter les activités en extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'hydrater régulièrement, même sans sensation de soif.