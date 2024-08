Santé : Pyongyang et Moscou signent un accord

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie ont signé un accord sur la coopération dans le domaine des soins de santé, l’éducation médicale et les sciences. C’est ce qu’a rapporté, hier, la TASS.Selon l’agence de presse russe, les deux alliés vont notamment coopérer dans le secteur de la santé maternelle et infantile, les habitudes saines de vie et la lutte contre les maladies infectieuses, telles que la tuberculose, l’infection par le VIH et le sida. Ils prévoient de collaborer dans la prévention et le traitement d’autres maladies, ainsi que dans l’éducation et la rééducation des experts médicaux. Le texte porte aussi sur la coopération en matière de réglementations sur la distribution des produits et des équipements médicaux.Un document, publié sur un site Internet fournissant des informations du droit russe, indique que les deux nations tiendront compte du principe d’égalité et des intérêts mutuels et prendront des mesures garantissant le bien-être sanitaire et épidémiologique de tous.