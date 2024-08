Balance commerciale : excédent de 12,26 milliards de dollars en juin

Photo : YONHAP News

La balance commerciale sud-coréenne a été excédentaire en juin et ce pour le deuxième mois consécutif.Selon les statistiques provisoires, publiées, ce matin, par la Banque de Corée (BOK), l’excédent de la balance des comptes courants s’est élevé à 12,26 milliards de dollars. La balance des paiements avait été déficitaire en avril avant de retrouver un excédent le mois suivant. Il s’agit du plus grand surplus depuis septembre 2017.Quant à la balance commerciale, il a été de 11,47 milliards de dollars, maintenant une tendance excédentaire pour le quinzième mois d’affilée. C’est aussi le chiffre le plus élevé depuis septembre 2020.Les exportations ont augmenté de 8,7 % par rapport au même mois de l’an dernier. Par catégorie, les ventes de semi-conducteurs ont bondi de 50,4 %, celles d’appareils de télécommunication de 26 %. Les produits pétroliers ont, eux aussi, enregistré une hausse de 8,5 %. En revanche, les expéditions de produits pyrotechniques et métallurgiques ont reculé respectivement de 7,5 et de 18 %. Par pays, les exportations vers l’Asie du Sud-Est, les Etats-Unis et la Chine ont augmenté de 27,9, de 14,8 et de 1,8 %.Les importations, quant à elles, se sont rétrécies de 5,7 % sur un an pour s’établir à 47,35 milliards de dollars. Celles de matières premières, des biens capitaux et de biens de consommation ont tous baissé. Elles ont diminué respectivement de 6,6, de 4,6 et de 15,6 %.Concernant la balance des services, un déficit de 1,62 milliard de dollars a été enregistré. Le chiffre est supérieur aux 1,29 milliard de dollars affichés le mois précédent. Notamment, le déficit dans le secteur du tourisme a crû pour atteindre 900 millions de dollars.D’ailleurs, le solde des revenus primaires s’est élevé à 2,69 milliards de dollars, contre 1,76 milliard en mai. La valeur nette financière a atteint 12,24 milliards de dollars en juin, soit la plus grande hausse depuis octobre 2020, où ce chiffre avait été de 18,75 milliards de dollars.