Scale-Up Program : 100 PME vont profiter d’aides financières gouvernementales

« Scale-Up Program », c’est le nom du programme d’aides financières qui va être lancé afin de soutenir les petites et moyennes entreprises. Pour ce faire, le ministère de l'Economie et des Finances a rassemblé, ce matin, les ministres concernés.Dans cet objectif, le gouvernement sud-coréen va sélectionner cent PME d’ici 2025 pour leur fournir des aides financières. Le programme concernera les domaines à haute valeur ajoutée et avec de hautes potentialités de développement comme l’énergie, le numérique et les télécommunications, ainsi que l’intelligence artificielle (IA).Les cent entreprises profiteront de bons d’achat d’une valeur de 750 millions de wons, l’équivalent de 499 300 euros, sur trois ans. Avec cette enveloppe, elles pourront utiliser les services de soutien du gouvernement pour leurs nouveaux projets ou leur lancement sur de nouveaux marchés.En parallèle, Séoul élargira l’ampleur et l’étendue de prêts pour ces PME. A cela s’ajoutera également des aides d’institutions financières qui leur permettront d’émettre des titres pour rassembler des fonds privés.