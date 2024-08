Visa : la Corée du Sud veut aider les étrangers à s'installer

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va créer une « échelle de visa » pour aider les étrangers à mieux s’installer dans le pays. C’est ce qui a été annoncé, ce matin, lors d’une réunion entre les ministres concernés.Ce projet a pour objectif de fournir une aide aux étrangers, dès leur entrée au pays du Matin clair, en matière d’obtention de permis de séjour. Par exemple, les ministères coopèrent de manière à ce qu’une personne, qui débute avec un visa D-2, pour les étudiants, puisse passer à un permis de séjour pour recherche d’emploi, à un autre pour les travailleurs qualifiés. Et cela afin d’obtenir, en dernier lieu, le F-2-R, qui permet de rester vivre ici pour une durée de cinq ans.Dans ce cadre, le gouvernement renforcera l’éducation pour l’emploi, centrée sur la formation pratique et la coopération entre l’industrie et l’enseignement. Il compte ainsi inciter les étudiants à trouver un travail et à s’installer dans le pays. Il fournira aussi des services sur mesure aux titulaires du visa E-9 qui veulent changer de visa ou s’installer en Corée du Sud. Les conditions d’obtention seront allégées pour les travailleurs non qualifiés qui veulent le visa E-7-4 à condition qu’ils travaillent à long terme en province.Les mesures de soutien pour la fondation d’une entreprise seront, elles aussi, complétées. Séoul augmentera le nombre de titulaires du visa D-10-2, nécessaire pour faire du business, et élargira les cours sur la création de société en dehors de la région métropolitaine.