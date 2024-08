Photo : YONHAP News

Des hélicoptères de lutte anti-sous-marine MH-60R du nom de Seahawk vont enfin arriver en décembre au pays du Matin clair. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la marine sud-coréenne.L’Armée avait décidé, en 2020, d’introduire douze engins fabriqués par Lockheed Martin pour 960 milliards de wons, ou un peu moins de 640 millions d’euros. Une fois mis en service, ils devront renforcer considérablement les capacités de guerre anti-sous-marine de la marine.L’un des principaux atouts du Seahawk réside dans sa durée de vol et la distance qu’il peut couvrir. En effet, il peut effectuer des missions pendant quatre heures et parcourir 834 km, montrant une meilleure performance que les Wildcat et Lynx actuellement en service dans la marine.