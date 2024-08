Photo : YONHAP News

Lisa a été nommée dans quatre catégories aux MTV Video Music Awards. C’est ce que nous avons appris, aujourd’hui, sur le site officiel de l’événement.Avec le clip vidéo de son dernier single solo « Rockstar », la membre de Blackpink est en lice pour les prix suivants : meilleure chanson de K-pop, meilleure chorégraphie, meilleure direction artistique et enfin, meilleur montage.Jungkook, membre de BTS, a quant à lui été retenu dans deux catégories - meilleure collaboration et meilleure chanson de K-pop – avec « Seven ». Il s’agit de son single solo réalisé avec Latto, un rappeur américain.