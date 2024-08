Séoul interdit à ses ressortissants de voyager dans le nord d’Israël et le sud du Liban

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a émis, hier, une alerte de voyage de niveau 4 pour la région frontalière entre le nord d’Israël et le sud du Liban. Il s’agit du niveau le plus élevé qui correspond à une interdiction de voyage.Cet avis entre en vigueur dès aujourd’hui. Une visite ou un séjour dans une zone interdite peut entraîner des sanctions selon la loi sur les passeports. L’alerte de voyage de niveau 3 est maintenue pour le reste de la zone frontalière entre les deux pays et la bande de Gaza.D’ailleurs, une alerte de voyage spéciale a été décrétée pour l’Iran pour une période limitée. Le gouvernement a appelé ses ressortissants à reporter ou annuler leurs déplacements et à quitter le pays, sauf en cas d’urgence.