JO : le ministère des Sports va examiner les problèmes soulevés par la badiste An Se-young

Photo : KBS News

Aux Jeux olympiques d’été de Paris, la Corée du Sud n’a remporté mardi aucune nouvelle récompense. C’est une première depuis le début des Olympiades. Les guerriers de Taegeuk maintiennent pourtant le sixième rang du classement général avec onze médailles d’or, huit d’argent et sept de bronze. Ils sont aussi en route pour les demies de tennis de table féminin par équipe et de plongeon. Les amateurs de sport continuent de les soutenir, tout en s’intéressant à la polémique suscitée par la badiste An Se-young.Nouveauté : le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré, aujourd’hui, qu’il allait examiner les problèmes soulevés par la nouvelle championne olympique et qu'il allait les résoudre en cas de besoin.Après sa victoire, le 5 août, en simple dames, la joueuse sud-coréenne de badminton avait remis en question les méthodes de la Badminton Korea Association concernant la gestion des blessures des athlètes, ses procédés de formation et d’entraînement et son système de prise de décision.Le ministre Yu In-chon a souligné que la question était de savoir si l’association remplit, ou non, ses obligations vis-à-vis de ses sportifs. Le ministère projette aussi de voir si d'autres disciplines connaissent des problèmes similaires.