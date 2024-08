Médecins résidents : recrutement supplémentaire à partir de vendredi

Photo : KBS News

Le gouvernement va lancer un deuxième recrutement de médecins résidents pour le deuxième semestre, et, ce à partir de ce vendredi. En effet, le taux de candidature ne s’est élevé qu’à 1,4 %.D’ailleurs, près de 11 % de 5 701 résidents, dont les lettres de démissions avaient été acceptées par leurs hôpitaux, ont retrouvé un travail dans d’autres établissements. C’est plus que le double des 258 jeunes médecins de la semaine dernière.Le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a aussi discuté, aujourd’hui, des mesures à prendre pour maintenir le système de soins d’urgence. Il projette de financer les primes pour les médecins spécialistes aux urgences et les dépenses relatives au personnel nouvellement recruté et de remplacement. Il compte aussi envoyer des médecins militaires à des urgences régionales qui manquent de personnel compétent.