Météo : le temps mitigé entre canicule, pluie et soleil se poursuit

Photo : YONHAP News

En ce deuxième jeudi du mois d’août, la météo ne varie pas par rapport aux jours précédents. En effet, il faut s’attendre à une alternance de pluie et de soleil sur tout le territoire, et ce tout au long de la journée.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait presque 28°C à Séoul, tout comme dans le Jeolla et à Daegu. La maximale est enregistrée dans les villes de Gangneung et Busan avec 30°C. Il fait légèrement plus frais dans les régions intérieures, où le mercure oscille entre 26 et 27°C. Les territoires insulaires de Jeju, eux, voient le thermomètre afficher 29°C.Dans l’après-midi, la maximale sera pour Daegu avec 36°C. Il fera entre 33 et 34°C sur la côte sud, de Mokpo à Ulsan. La capitale enregistrera elle aussi un mercure de 33°C. Enfin, Météo-Corée prévoit 32°C dans le quart nord-est, à Cheongju, Gangneung et Chuncheon.