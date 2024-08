JO : la Corée du Sud qualifiée pour les finales du saut en hauteur et du plongeon

Photo : YONHAP News

Il reste encore des sportifs sud-coréens à suivre avant la clôture de ces Jeux Olympiques. Ce sont notamment le sauteur en hauteur Woo Sang-hyeok et le plongeur Woo Ha-ram.Le premier a atteint la finale olympique pour la deuxième fois consécutive. En qualifications hommes, mercredi, au stade de France à Saint-Denis, il est parvenu à passer une barre à 2,27m, sur sa seconde tentative. Ce qui lui a permis d’arriver troisième et de continuer la course aux médailles. Aux JO de Paris, tous les athlètes peuvent disputer la finale hommes, qui se déroulera d’ailleurs ce dimanche, s’ils franchissent une barre à 2,9m ou figurent parmi les douze premiers sur les 31 présents.Et en plongeon, Woo Ha-ram a lui aussi validé son ticket pour la finale de tremplin à 3m masculin, programmée ce soir. Hier, en demi-finales, il a terminé à la neuvième place avec un total de 432 points. Il s’agit de sa troisième finale olympique consécutive.Au tableau des médailles, la délégation sud-coréenne reste sixième, avec douze en or, huit en argent et sept en bronze.