Séoul, Washington et Tokyo promettent de créer en 2024 un nouvel organe de surveillance des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont une nouvelle fois convenu de lancer, avant la fin de l’année, un nouveau dispositif pouvant remplacer le groupe d’experts du Conseil de sécurité des Nations unies.Cet organe, chargé de veiller à l’application des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord, a été dissout en avril, un veto russe ayant mis fin à son mandat.Les trois pays partenaires ont renouvelé leur engagement, lors d’un entretien téléphonique, hier, de leurs hauts diplomates. Le sud-Coréen, Cho Koo-rae, l’Américain, Daniel Kritenbrink et leur interlocuteur nippon, Hiroyuki Namazu, ont alors fait part de leur préoccupation concernant les provocations récurrentes de Pyongyang, les qualifiant de menace pour la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans la région. Avant de réaffirmer la volonté de leurs Etats de dénucléariser le Nord et de réagir ensemble et avec fermeté, à toute bravade de celui-ci.De même, ils ont appelé le régime de Kim Jong-un à arrêter ses actes déstabilisateurs.Les trois hommes ont en même temps décidé de faire front commun face à la coopération militaire nord-coréano-russe, pour couper le robinet des devises pour le royaume ermite, ainsi que pour améliorer les droits de ses habitants.