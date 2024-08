Washington prolonge l’interdiction de voyage des Américains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Bien a prolongé d’encore un an l’interdiction de voyage de ses citoyens en Corée du Nord. Le département d’Etat a fait cette annonce dans son journal officiel.Ses ressortissants ne pourront donc pas se rendre au nord du 38e parallèle avec un passeport américain, jusqu’au 31 août 2025, à moins qu’ils n’obtiennent une autorisation exceptionnelle.Selon le ministère américain, dans le pays communiste, il y a toujours de gros risques que des citoyens américains et des personnes ayant la nationalité américaine puissent être arrêtés et détenus pendant une longue durée. Et cela représente un danger immédiat pour leur sécurité physique.Pour rappel, Washington a imposé cette mesure pour la première fois en septembre 2017, trois mois après la mort d’Otto Warmbier.Après avoir été condamné, en 2016, à des travaux forcés par le régime communiste, l’étudiant américain avait été rapatrié dans le coma aux Etats-Unis en juin 2017 pour raisons humanitaires. Mais il est décédé une semaine à peine après son retour.Depuis, cette interdiction est prolongée d’un an, chaque année.