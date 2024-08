Le KDI abaisse à 2,5 % sa prévision de croissance nationale pour 2024

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) a revu à la baisse sa prévision de croissance de l’économie nationale pour 2024.Dans ses nouvelles perspectives, publiées aujourd’hui, le think tank sud-coréen table désormais sur un bond de 2,5 % du PIB, 0,1 point de moins que son estimation de mai. Ce chiffre est identique à celui avancé le mois dernier par le Fonds monétaire international (FMI).Selon l’institut, financé par l’Etat, les exportations sud-coréennes sont en forte hausse, dopées par la reprise du marché des semi-conducteurs. Pourtant, la demande intérieure freine la croissance exceptionnellement robuste au premier trimestre.Plus précisément, la consommation des ménages progresse à un rythme faible, et ce sous l’effet des taux d’intérêt durablement élevés. Les investissements tournent au ralenti.Autres conséquences de la stagnation de la demande intérieure : l’inflation se replie et le nombre d’emplois diminue, en particulier dans le secteur des services.Dans la foulée, le KDI s’attend à un accroissement de seulement 200 000 emplois. Il prévoit aussi que les prix à la consommation devraient grimper d’environ 2,4 %.