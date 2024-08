Discours du 15 août : Yoon pourrait annoncer une nouvelle vision pour la réunification

Photo : YONHAP News

Nous sommes à une semaine jour pour jour de la fête nationale de la libération de la Corée du joug japonais, le 15 août. Une fête qui revêt une importance particulière pour les Coréens du Nord comme du Sud.Le Bureau présidentiel de Yongsan et le gouvernement se sont déjà mis à préparer le discours que Yoon Suk Yeol va prononcer à cette occasion. Et ses contours sont connus.Selon l’entourage du chef de l’Etat, celui-ci entend présenter cette année une nouvelle vision de son pays pour la réunification de la péninsule divisée, entre autres. D’autant que le plan officiel en ce sens de Séoul n’a pas changé depuis trente ans. Elaboré en 1994, il prévoit « la réunification des deux parties au sein d’une même communauté nationale ».Le Sud estime également nécessaire de le mettre à jour, le Nord continuant d’intensifier ses provocations. Fin 2023 et au début de cette année, Kim Jong-un a répété que « les relations bilatérales ne sont plus celles entre compatriotes, mais relèvent d’une relation hostile entre deux Etats en guerre ».Le président Yoon a fait état de « la réunification » pour la première fois dans un discours officiel, le 1er mars dernier, le jour anniversaire du mouvement d’indépendance de 1919. Et lors de la célébration inédite de la journée des transfuges nord-coréens, le 14 juillet, il a affirmé que le règlement de la question des droits humains au Nord est une base importante pour construire une péninsule réunifiée.