Séoul va fournir des informations sur l'affluence dans ses transports en commun

Photo : YONHAP News

Séoul améliore la commodité de ses transports en commun en fournissant des informations détaillées sur l'affluence des métros et des bus. En effet, l'application « Seoul Subway » permet aux utilisateurs de vérifier le niveau d'affluence dans chaque wagon, avec des catégories allant de « détendu » à « bondé ». Elle offre également des informations sur les horaires des trains, les zones de transfert rapide et la localisation des toilettes.Les informations sur l'affluence des métros sont également disponibles via le système d'information des trains dans les stations, actuellement en service dans dix arrêts de la ligne 1, avec une expansion d'ici la fin de l'année prochaine. Les terminaux d'information des bus (BIT) et diverses applications fournissent eux aussi des informations similaires sur l'affluence et les horaires, avec la même échelle d’évaluation.Séoul expérimente également un service pilote pour informer sur l'affluence des bus de quartier. Ces informations peuvent être consultées via des applications de cartographie ainsi que sur les terminaux d'information aux arrêts de bus, améliorant ainsi l'expérience des usagers des transports en commun dans toute la ville.