Le gouvernement veut améliorer le système de salaire minimum

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a officiellement entamé une étude pour améliorer le système de salaire minimum sud-coréen. Hier, le ministère de l'Emploi et du Travail a publié un appel d'offres pour réaliser une étude comparative internationale sur les systèmes de détermination du salaire minimum.Par conséquent, d'ici la fin de l'année, le ministère prévoit de sélectionner au moins six pays ayant introduit un système de salaire minimum comparables à celui de Séoul, et de les étudier par des recherches documentaires et des enquêtes sur le terrain.Actuellement, en Corée du Sud, le salaire minimum est déterminé par le Comité du salaire minimum, composé de neuf représentants des travailleurs, des employeurs et membres d'intérêt public. Mais chaque année, des problèmes liés au mode de détermination, dont les bases sont souvent critiquées pour être floues, surgissent avant et après les délibérations. Les basesLe ministre de l'Emploi et du Travail, Lee Jeong-sik, a précédemment déclaré qu'il y avait des conflits et des débats répétitifs et stériles dans le processus de détermination du salaire minimum, et qu'il élaborerait un plan pour améliorer ce système en formant un groupe de discussion incluant des experts et des acteurs de terrain.