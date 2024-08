Parlement : le PPP et le Minjoo d’accord pour voter bientôt deux amendements non controversés

Photo : YONHAP News

Est-ce une trêve politique en trompe-l'œil ? A l’Assemblée nationale, les deux bords rivaux ont convenu de voter, en session extraordinaire en cours, celle du mois d’août, les projets ou les propositions de loi, sur lesquels ils ne s’opposent pas forcément.Cet accord est intervenu lors d’une rencontre, aujourd’hui, des premiers chefs adjoints du groupe parlementaire des deux plus grands mouvements de l’Hémicycle : le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo.Parmi les textes non controversés figurent notamment deux amendements liés à la vie des sud-Coréens.Le premier, baptisé « loi Goo Ha-ra », du nom d’une star de la K-Pop et ex-membre du girls-band KARA, vise à empêcher les parents qui n’accomplissent pas leurs devoirs envers leurs enfants d’hériter du patrimoine de ceux-ci décédés.La chanteuse a été retrouvée morte chez elle à Séoul en novembre 2019, à l’âge de 28 ans. Après sa disparition, sa mère, qui l’avait abandonnée quand elle était petite, a toutefois bénéficié d’une partie de l’héritage de sa fille. Cette affaire avait alors fait des vagues.Concernant le deuxième texte, il s’agit de réviser la loi sur les soins infirmiers. Enjeu : institutionnaliser le métier de ce qu’on appelle en anglais les « physician assistants ». A savoir, les professionnels de santé, en particulier les infirmiers. Si cette révision est adoptée, ces derniers pourront épauler les médecins, voire diagnostiquer et prescrire. Cela n’est pas le cas actuellement.