JO : la Corée du Sud obtient sa deuxième médaille d’or en taekwondo avec Kim Yu-jin

Photo : YONHAP News

A Paris où les JO d’été 2024 touchent bientôt à leur fin, la Corée du Sud a obtenu, jeudi, sa deuxième médaille d’or en taekwondo. C’est Kim Yu-jin qui est montée sur la plus haute marche du podium après avoir battu sa rivale iranienne Nahid Kiyanichandeh, 2 à 0, lors de la finale de -57 kg dames qui s’est déroulée au Grand Palais.C’est la première fois en seize ans qu’une taekwondoïste du pays du Matin clair remporte la breloque dorée dans cette catégorie. La veille, rappelons-le, son compatriote Park Tae-joon s’était déjà mis une médaille d’or autour du cou dans la catégorie -58 kg hommes. Ensemble, ils ont ainsi donné de la joie aux amoureux de cet art martial traditionnel coréen, d’autant plus qu’à Tokyo les guerriers de Taegeuk n’avaient obtenu aucune récompense en taekwondo.Avec treize médailles d’or, huit d’argent et sept de bronze, la Corée du Sud continue d’occuper le sixième rang du classement général. Treize, est le nombre identique de breloques dorées gagnées à Londres en 2012.