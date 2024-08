Météo : la canicule persiste et le ciel se découvre au cours du week-end

Photo : YONHAP News

Ce matin le pays du Matin clair se réveille sous le soleil même si Météo-Corée prévoit quelques précipitations dans la moitié sud tout au long de la journée. Samedi, ce sera l’inverse : les prévisions annonces un beau soleil dans le sud et quelques gouttes dans le nord. Enfin, dimanche, le ciel sera dégagé partout.Concernant les températures, elles seront similaires aujourd’hui, samedi et dimanche. Sur le chemin du travail, il fait 27°C à Séoul, tout comme dans le Jeolla. Il fait même 28°C à Gangneung et Daegu, et jusqu’à 29°C à Busan et Jeju. Dans les régions intérieures, il fait à peine plus frais avec un mercure montant jusqu’à 26°C.Dans la seconde partie de journée, il fera entre 32 et 33°C sur la côte sud ainsi qu’à Gangneung, 35°C à Daegu et Cheongju, et 34°C dans le Jeolla et dans la capitale.